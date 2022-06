Breaking; ಮಲ್ಯ ಜೊತೆ Universe Boss, ಪೋಟೋ ವೈರಲ್

Sports

ಮುಂಬೈ, ಜೂನ್ 22; ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಯೂನಿವರ್ಸ್​ ಬಾಸ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಭೇಟಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಿಂದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಹೆನ್ರಿ ಗೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ' ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪಂಜಾಬ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗೇಲ್ ಹೊಡಿಬಡಿ ಆಟ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2022ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಯೋಬಬಲ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಗೇಲ್ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು.

2020ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದರು. 2021ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂತಸಪಡಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 193 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

Great to catch up with my good friend Christopher Henry Gayle ⁦@henrygayle⁩ , the Universe Boss. Super friendship since I recruited him for RCB. Best acquisition of a player ever. pic.twitter.com/X5Ny9d6n6t