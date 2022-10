ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ಬೂಮ್ರಾ ಬದಲಿಗೆ ಈ ವೇಗಿ ಉತ್ತಮ ಎಂದ ವಾಟ್ಸನ್

Sports

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 5: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2022ಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೂಮ್ರಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೂಮ್ರಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ (ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ) ಆಟಗಾರರು ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಐಸಿಸಿ ರಿವ್ಯೂನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಶೇನ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಅವರು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್; ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೀಮ್‌ನಿಂದ ಈ ಆಟಗಾರ ಔಟ್

"ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಫೈರ್‌ ಪವರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ದಿ ಐಸಿಸಿ ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಶೇನ್ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Former all-rounder Shane watson picked Mohammad Siraj as the replacement for Jasprit Bumrah in the T20 World Cup 2022 starting on October 16, amid much speculation about the selection of others.