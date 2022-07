Sports

ಭುವನೇಶ್ವರ, ಜುಲೈ 5 : ಭಾರತದ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಟಗಾರ್ತಿ ದ್ಯುತಿ ಚಾಂದ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಸೀನಿಯರ್ಸ್‌ಗಳ ರ‍್ಯಾಗಿಂಗ್​ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮಗೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ಗಳು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭುವನೇಶ್ವರದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿನಿಲಯದಲ್ಲಿ(ಬಿಜೆಬಿ) 18 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ರ‍್ಯಾಗಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೇಸತ್ತು ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಳು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪತ್ರ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸೀನಿಯರ್ಸ್​ ತನಗೆ ರ‍್ಯಾಗಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ತಾವೂ ಇಂತಹ ಹಲವು ಅಪಮಾನ ಎದುರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್​ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು " ಎಂದು ಚಾಂದ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನೇ, ನಿಂದಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್‌​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಇವರ ಕಾಟ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಕ್ರೀಡೆ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಹಿಸಲಾಗದೇ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

