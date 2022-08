PKL 2022 ಹರಾಜು LIVE Updates: ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ದಾಟಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್!

Sports

oi-Mahesh Malnad

ಮುಂಬೈ, ಆಗಸ್ಟ್ 05: ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್(ಪಿಕೆಎಲ್) ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅನಾವರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಕೋಟಿ ರು ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಮೌಲ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರದೀಪ್ ನರ್ವಾಲ್, ಪವನ್ ಸೆಹ್ರಾವತ್, ಫಜಲ್ ಅಟ್ರಾಚಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮಣೆ ಹಾಕಿವೆ. ದೇಶಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟುಗಳ ಜತೆಗೆ 8 ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು 45 ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟುಗಳು ಸಹ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಇದಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿವೊಂದು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 4.4 ಕೋಟಿಯವರೆಗೂ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಹರಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 503 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಹಾಗೂ ಡಿ ಕೆಟಗರಿ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎ ಕೆಟಗರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ, ಬಿ ಕೆಟಗರಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ, ಸಿ ಕೆಟಗರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಡಿ ಕೆಟಗರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

