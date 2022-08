National Sports Day 2022: 26 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ದಿ ಚಾಂಪಿಯನ್- ಭಾರತದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿವರು

Sports

oi-Vijayasarathi SN

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನದಂದು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ, ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ ಕಂಡ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಪ್ರಮುಖರು. ಇವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನವಾಗಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2012 ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನ 2022: 'ಹಾಕಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ' ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಸಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಇದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುದೃಢವಾಗಿ ಇಡುವುದಲ್ಲದೇ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನೂ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮನೋಭಾವ, ಸಾಂಘಿಕ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕ್ರೀಡೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ.

ಅಂತೆಯೇ, ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಎಂಬಂತೆ ಮಗುವಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಅದನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

National Sports Day is celebrating in India from 2012 commemorating the birthday of the hockey legend Major Dhyan Chand on August 29th. This year special is of 'Meet the Champion', 'Fit India' Campaigns.