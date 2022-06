ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಮಿಥಾಲಿ ಹೊಗಳಿದ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ!

Sports

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 26: ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಜೂನ್ 8ರಂದು, ತಮ್ಮ 23 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಬದುಕಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುವ ಮಿಥಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕತೆ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ, ಸಾಧನೆ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರದ ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ODI ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

English summary

Prime Minister Narendra Modi on Sunday extended good wishes to legendary Indian batter Mithali Raj and said that she has been an inspiration for many sportspersons.