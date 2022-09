ಬುಮ್ರಾ ದುರಂತ; ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಕಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಗಾಯಗಳಿವು

Sports

oi-Vijayasarathi SN

ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನಿಸಿದ್ದ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಈಗ ಗಾಯದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಬುಮ್ರಾ ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಆಡಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್; ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ದಾಖಲೆ

ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಬೇಕಿತ್ತಾದರೂ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಅವರು ಹೊರಗುಳಿದು ಎನ್‌ಸಿಎ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಂದೆರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಎಯಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.

English summary

Indian bowling trump card Jasprit Bumrah is ruled out of T20 World Cup due to low back stress fracture. Here are some of the most common injuries cricketer suffer with.