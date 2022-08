ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಮರೆಯಲಾಗದ 5 ಕಿರಿಕ್ ಘಟನೆಗಳು

Sports

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 24: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಣಸಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಎನ್ನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಹುಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಜನತೆ ಅಷ್ಟೆ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಪಂದ್ಯಗಳಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಕೂಲಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದೊಂದು ಅಮರ ಪ್ರಸಂಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 1996ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿ-ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ವಿನಿಮಯವು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಮೀರ್ ಸೊಹೈಲ್ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ. ಅವರು ರನ್‌ನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಬೌಲರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್‌ ಬಾರಿಸುವಂತೆ ಸನ್ನೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೂಲ್‌ ಆಟಗಾರ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೊಹೈಲ್‌ನ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳು ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ನಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಅವರ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಿತ್ತರು.

ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ (ಕಾನ್ಪುರ್ 2007): ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಅಂತರಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಜಟಾಪಟಿ ಮರೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದಿರುಗೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಹಿಂದೆಸರಿಯುವ ಜಾಯಮಾನದವರಲ್ಲ. ಗಂಭೀರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಪಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಫ್ರಿದಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ಗಂಭೀರ್ ಕೂಡ ಸಂಯಮ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೂ ಸಹ ನೆನಪಿಡುವ ಘಟನೆಯಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು.

India vs Pakistan As the two nations prepare to face each other again in the Asia Cup to be held in Dubai, people are praying for the victory of their respective nations with such hot weather.