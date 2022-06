Sports

ಕೋಲ್ಕತಾ, ಜೂನ್ 14: ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಐದನೇ ಬಾರಿ ಎಎಫ್‌ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫಯರ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಪೈನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ಯಾಲಸ್ತೀನ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಎದಿರುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತರೂ ಭಾರತ ಎಎಫ್‌ಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.

ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿರುವ ಎಎಫ್‌ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಆಡಲಿರುವುದು ಇದು ಐದನೇ ಬಾರಿ. 1964, 1984, 2011, 2019ರ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಡಿತ್ತು. 2023ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ, ನಾಲ್ಕು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಸತತ ಎರಡು ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

Indian Football team has qualified for 2023 AFC Asian Cup with its performance in AFC third round qualifiers at Kolkata. Palestine beating Philippines in another group match paved way for India to Asian Cup.