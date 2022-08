Sports

ಐಸಿಸಿ 2023-27 ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ (ಎಫ್‌ಟಿಪಿ) ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಫ್‌ಟಿಪಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 38 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳು, 39 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 61 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು, ಆದ್ಯತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Asia Cup 2022: ಪಂದ್ಯಗಳು, ಸ್ಥಳ, ಟಿಕೆಟ್ ದರ, ನೇರಪ್ರಸಾರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 2023-2027ರ ಎಫ್‌ಟಿಪಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ12 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟು 777 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 173 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳು, 281 ODIಗಳು ಮತ್ತು 323 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 694 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಋತುಗಳು, ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳು, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

The ICC released the 2023-27 FTP on Wednesday, in which the 12 Full Members play a total of 777 international matches,173 Tests, 281 ODIs and 323 T20Is. This includes two Border-Gavaskar series between Australia and India that will, for the first time in over 30 years, be contested over five Tests.