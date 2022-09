ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಸುನೀಲ್‌ ಚೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ಗವರ್ನರ್‌!

Sports

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19: ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುರಾಂಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಛೆಟ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಲಾ ಗಣೇಶನ್ ಅವರು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಸುನಿಲ್ ಛೆಟ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು, ನಾಯಕನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಯ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಛೆಟ್ರಿ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರೋಚಕ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್‌ಸಿ 2-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ ಎಫ್‌ಸಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಡ್ಯುರಾಂಡ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಎಫ್‌ಸಿ (ಬಿಎಫ್‌ಸಿ) ವಿಜೇತರ ಪರವಾಗಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಅಲನ್ ಕೋಸ್ಟಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮುಂಬೈ ಸಿಟಿ ಎಫ್‌ಸಿ (ಎಂಸಿಎಫ್‌ಸಿ) ಪರ ಅಪುಯಾ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಅದು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು.

ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಫ್ರೀ-ಕಿಕ್ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ 10 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಗೋಲಿನ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಛೆಟ್ರಿ ಕೂಡ 69ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಡಗಾಲಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಮತ್ತು 87ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೀಪರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಒಂದೆರಡು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಲಾಚೆನ್ಪಾ ಮೇಲೇರಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ತಂದರು.

ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮುಂಬೈ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಗ್ರೆಗ್ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ 94ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕೇವಲ ವಿಶಾಲವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಸ್ ಏಳನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವು ಮಾಡಿತು.

A video of Chhetri being pushed aside by West Bengal Governor La Ganesan while receiving the coveted trophy after winning the Durand Cup final at the Salt Lake Stadium has now gone viral.