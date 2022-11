FIFA World Cup 2022: ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ಮದ್ಯವೂ ನಿಷೇಧ

Sports

oi-Rajesha MB

ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2022 ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರುವ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲೆಂದರೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ, ಬಿಕಿನಿಯಂತಹ ಉಡುಪು, ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಹೀಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಂಬಂದತೆ ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಈ ಬಾರಿ ಪುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕತಾರ್‌ ಸರಕಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಕತಾರ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ವಿದೇಶಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಂಗಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಸ್ತ್ರಸಹಿಂತೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಾಣದಂತಹ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಕತಾರ್ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲದೆ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳಚಿದರೆ ದಂಡ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವಹೇಳನ ಕಾರಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರೂ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

