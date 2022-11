ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಫೀವರ್; ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಪೋಸ್ಟರ್

Sports

oi-Punith BU

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ನವೆಂಬರ್‌ 21: 2022ರ ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಜ್ವರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾವನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದು, ನಗರದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ತಂಡಗಳ ಧ್ವಜಗಳು ಮತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು, ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ದೈತ್ಯ ಕಟೌಟ್‌, ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಧ್ವಜಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ದೈತ್ಯ ಕಟೌಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಯಾಗೋ ಮರಡೋನಾ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಕಟೌಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೋಲು, ಬೇಡದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕತಾರ್

ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ದೇಶ ಅನುಭವಿ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಗ್ನಾನ್ ಶಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

English summary

As the 2022 FIFA World Cup kicks off, football fever has gripped Kolkata, with several parts of the city decorated with flags of football teams and posters of favorite players.