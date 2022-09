ಕಾಫಿತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಸನ ಹುಡುಗ ಮನು ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್

Sports

oi-Vijayasarathi SN

ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್, ಸೆ. 30: ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂದಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೀಗ ಹಾಸನದ ಹುಡುಗ, ಜಾವೆಲಿನ್ ಪಟು ಡಿಪಿ ಮನು aka ಮನು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನು ಶೆಟ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಭರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ. ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನೀರಜ್ ನಂತರ ಮನು ಶೆಟ್ಟಿಯೇ ಸದ್ಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಪಟು ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್‌ಗ್ರೇಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 85.2 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜಿ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅವರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 2023ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 36ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ

ಸದ್ಯ ಮನು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತ ಎಂದರೆ 84.35 ಮೀಟರ್. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು 85 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜಿ ಎಸೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, 22 ವರ್ಷದ ಮನು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ಗೆ ಅವರು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಸೆತದ ಮೇಲೆ ಹಲವರ ಕುತೂಹಲದ ನೋಟ ನೆಟ್ಟಿದೆ.

English summary

Indian Javelin field is brimming with confidence as many youngsters like DP Manu of Hassan are looking to break even in international level. The story of Manu Shetty is inspiring.