131 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 174 ರನ್: ಆಂಗ್ಲರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಯಲ್ ಲಂಡನ್ ಏಕದಿನ ಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂದೇ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ತಮ್ಮ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಾನು ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಸೆಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರ್ವಿಕ್‌ಷೈರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 79 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 107 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ, ಭಾನುವಾರ ಸರ್‍ರೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. 131 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 174 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಸೆಕ್ಸ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಸರ್‍ರೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಸೆಕ್ಸ್ ತಂಡ 3.2 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಆಗ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು.

Indian batter Cheteshwar Pujara smashed the highest score by a Sussex player in the List A cricket format on Sunday. Pujara unveiled a rare side of him and smashed 174 runs off just 131 deliveries, consisting of 20 fours and five sixes. In five innings so far, he has scored 367 runs at an average of 91.75.