Azadi ka Amrut Mahotsav: ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರು ಬೆಳಗಿದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು

oi-Minuddin Nadaf

ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್' ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಹಾಕಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಟೆನಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

English summary

Azadi ka amrut mahotsav: Indian Legendary players who have achieved in every corner of the world now more Kannada, India has also gained a lot of fame in the field of sports. So some of these players who have lit the name of India all over the world have made our country proud,