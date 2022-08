Sports

ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಕೂಡ ಹಲವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುಟ್ಟನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರುವ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನೇಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಾಗಲು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಃ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಲು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಾಣ, ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಹಾರಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಲವು ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

