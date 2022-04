ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್: ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಭಿಕ್ಷೆ, ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ

Singapore

oi-Mahesh Malnad

ಸಿಂಗಪುರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 27: ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮಲೇಶಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಗೇಂದ್ರನ್ ಧರ್ಮಲಿಂಗಂ(Nagaenthran Dharmalingam) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ 43 ಗ್ರಾಂ ಹೆರಾಯಿನ್ ಸ್ಮಗಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ. 2010ರಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿ, ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮಲೇಶಿಯಾದಿಂದ ಸಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ 43 ಗ್ರಾಂ(1.5 ಔನ್ಸ್) ನಷ್ಟು ಹೆರಾಯಿನ್ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಧರ್ಮಲಿಂಗಂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಲಿಂಗಂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಆತನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತನ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಆತನ ಐಕ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 69 ಎಂದು ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಆತನನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ: ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಅಪರಾಧಿ ಸತ್ತರೂ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ!

34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಧರ್ಮಲಿಂಗಂನನ್ನು ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನ ಸೋದರ 22 ವರ್ಷದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುವ ನವೀನ್, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮಲೇಶಿಯಾದ ಐಪೋಹ್(Ipoh) ನಗರಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Nagaenthran Dharmalingam’s family has confirmed that he was executed this morning.



We are unspeakably heartbroken at this incredible cruelty.



May he rest in peace. May the fight against the death penalty continue in his memory.



Life is precious. #AbolishTheDeathPenalty pic.twitter.com/DDUGx9LSd7