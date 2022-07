ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 50 ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲು

Pune

oi-Sunitha B

ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 50 ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಪುಣೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 200 ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು 72 ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 972 ಶಂಕಿತ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 193 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 11 ಎಚ್1ಎನ್1 ವೈರಸ್ (ಹಂದಿ ಜ್ವರ) ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕಾಲೋಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆಂಜಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿವೆ.

ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ?

ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ಈಡಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸೊಳ್ಳೆಯು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹರಡುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂದೆ ನೋವು, ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಕೆಲವರು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂತವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ, ಅಧಿಕ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಇದು ಆಘಾತ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿದಮನಿ ದ್ರವಗಳು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Dengue fever is on the rise in Pune with 50 new dengue cases reported in the last two weeks. know more.