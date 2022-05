ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಯಿಗಳ ಜತೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ; ವರ್ತನೆಯೂ ಬದಲು

Pune

oi-Vijayasarathi SN

ಪುಣೆ, ಮೇ 12: ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೂಡಿಹಾಕಿದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್‌ಜಿಒ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬಾಲಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೋಷಕರ ಬಂಧನ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ.

ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಲಕ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಚೈಲ್ಡ್‌ಲೈನ್ (Childline NGO) ಎಂಬ ಎನ್‌ಜಿಒಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೊಂಧ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಫ್ಲಾಟ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ 20-22 ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಇರುವಂತೆ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಲಕ ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಿರುವುದರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ ಎನ್‌ಜಿಒ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿತು.

ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ: ಎನ್‌ಜಿಒಗಳ ಮೇಲೆ 40 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ

"ದೂರುದಾರರು ಮೇ 5ರಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಫ್ಲಾಟ್‌ನ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಆ ಹುಡುಗ ಶಾಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಲನನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆತನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆಕೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿಬರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಚೈಲ್ಡ್‌ಲೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆ ಸದಸ್ಯೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಅಂದರೆ ಮೇ 9ರಂದು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪೋಷಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕನನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆಯೇ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. "ಅದೇ ದಿನ ಎನ್‌ಜಿಒದವರು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಾಲಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಬಲಿ

ಶ್ವಾನದ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ:

ಅಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೂ ಇದ್ದೂ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ವರ್ತನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೀತಿಯಂತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನಾ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

(ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)

English summary

A case has been registered against the parents of an 11-year-old boy in Pune for allegedly keeping him confined to house with more than 20 dogs, police said on May 11th.