ಮಾವು ಕೊಟ್ಟ ನೋವು: ಮರದಿಂದ ಮಾವು ಕಿತ್ತವನ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿ

ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ ಜುಲೈ 2: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪರಾಧ ನಡೆದುಹೋಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮರದಿಂದ ಕಿತ್ತ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಗೋಪಾಲ್‌ಗಂಜ್ ನಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಕೀಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಳಿಯ ಸೇರಿ ರಾತ್ರಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ವೈದ್ಯೆ ದ್ವಿಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಪಾಲ್‌ಗಂಜ್‌ನ ನಿವಾಸಿ ದ್ವಿಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ, ತನ್ನ ಸಹೋದರ (ರಾಜೇಶ್ ತಿವಾರಿ) ಮತ್ತು ಸೋದರಳಿಯ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗೆ ಬಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ಗೆ ಬಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯರ ಕೂದಲು, ಮುಖ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಬೈಕುಂತಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಮೀದ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಾವು ಕೀಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ

ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾವು ಕೀಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮೂವರು ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ದ್ವಿಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಕೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಪ್ಪಿ ಸಹೋದರನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಕಿಲೋ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಕೀಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆರೋಪಿ ರಾಜೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತ ದ್ವಿಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ

55 ವರ್ಷದ ದ್ವಿಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು ಸದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸದರ್ ಎಸ್‌ಡಿಪಿಒ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

