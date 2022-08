ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ: ಮೈತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್

Patna

oi-Mamatha M

ಪಾಟ್ನಾ, ಆಗಸ್ಟ್ 24: ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆಡಳಿತ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹೊಸ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಬುಧವಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಈ ಜೊತೆಯಾಟವು ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಟವು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರೂ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Breaking: ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಒಡೆತನದ ಮಾಲ್ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಸರಕಾರವು ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್, ಬಿಜೆಪಿ ಒಡೆದು ಆಳುವ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

It Will Be Historic Innings. No One is Going to Be Run Out, Our partnership will be long says Tejashwi Yadav in Bihar Assembly over Alliance With Nitish Kumar, know more.