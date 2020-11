ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದ "ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್" ಸರ್ಕಾರದ ಪೋಸ್ಟರ್!

Patna

oi-Rajashekhar Myageri

ಪಾಟ್ನಾ, ನವೆಂಬರ್.11: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತದಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ.

"ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಗೊಂದಲವೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಯೋಜನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿವೆ.

Bihar: Posters put up in Patna following the victory of CM Nitish Kumar led NDA in the state.



NDA won 125 seats of which 74 & 43 seats have been won by BJP & JDU, respectively. pic.twitter.com/NKNNRhKWid