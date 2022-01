Patna

ಪಾಟ್ನಾ, ಜನವರಿ 9: ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 151.58 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಡಬಲ್ ಡೋಸ್‌ಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. 15 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಲಸಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೋವಾಜಿನ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಆದರೆ, ಮುದುಕನೊಬ್ಬ 11 ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ. ಮುದುಕನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುದುಕನೊಬ್ಬ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ಡೋಸ್‌ನ್ನು 11 ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುದುಕ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಲು ಹೋದಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು. ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

An 84-year-old man in Bihar, who came into the limelight after purportedly taking the Covid-19 vaccine 11 times in the last one year, is all set to be arrested.