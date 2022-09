ಬಿಹಾರ: ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೈರಲ್ ಬಾಲಕಿ ಸೀಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಡುಗೊರೆ

Patna

oi-Sunitha B

ಜಮುಯಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸೋನು ಮತ್ತು ಸೀಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೋನು ಸಿಎಂ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿಕಲಚೇತನ ಬಾಲಕಿ ಸೀಮಾ ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸೀಮಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಲವರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಈ ಬಾಲಕಿ ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ಅವಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಮಾರು ಹೋದ ಜನ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಸೀಮಾಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲಿಂಬ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ALIMCO) ಕಾನ್ಪುರ್ ಸೀಮಾಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಸೀಮಾ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಪಡೆದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಗರ್ಲ್ ಸೀಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Another gift has been given to Seema, a student who went viral in Bihar's Jamui district by going to school on one leg