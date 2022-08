ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ವಜಾಕ್ಕೆ ಮೋದಿಗೆ ಗೋವಾ ಶಾಸಕ ಪತ್ರ

Panaji

ಪಣಜಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 18: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರ 18 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಾರ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈಗ ಗೋವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಸಂಕಲ್ಪ್ ಅಮೋನ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಸಂಕಲ್ಪ್ ಅಮೋನ್ಕರ್, ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಖ್ಯಾತ ಪದವಿ ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರದ ನಂತರ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2019 ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ನ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು 'ಸಿಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಸ್ ಕೆಫೆ ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿವರಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೋನ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಬಾರ್‌ನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯದ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಂಧೆಯು ಬೇನಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯೂ ಬೇನಾಮಿಯಾಗಿಯೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ್ ಅಮೋನ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋವಾದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ರಾಣೆ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರು ರಾಣೆ ಅವರ "ಬಾಸ್" ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Caught in the controversy over Union Minister Smriti Irani's 18-year-old daughter allegedly running a bar in Goa, the opposition Congress in the cabinet is demanding an open probe into the matter.