Noida

oi-Naveenkumar N

ನೋಯ್ಡಾ, ಆಗಸ್ಟ್ 24: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಯ್ಡಾ ಸೂಪರ್‌ಟೆಕ್‌ನ ಅಕ್ರಮ ಅವಳಿ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲು ನೋಯ್ಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕೆಡವಲು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಯ್ಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ನೋಯ್ಡಾ ಸೆಕ್ಟರ್ 93 ಎ ಹಾರಾಟ ನಿಷೇಧ ವಲಯ ಎಂದು ನೋಯ್ಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ಫೋಟದ ವಲಯದ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸೊಸೈಟಿಗಳಾದ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಡವಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಅವಳಿ ಗೋಪುರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಶೇಷ ವಲಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Supertech twin towers will be demolished on August 28. The exclusion zone will be a 'no fly zone' for drones. The nearly 100 metre tall structures. The demolition of the Noida twin towers will take place at 2.30 pm on Sunday. The authorities have placed 3,700 kilograms of explosives in the two buildings.