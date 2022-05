New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 26: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NIA) ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾಗಿ ಯಾಸಿನ್‌ ಮಲಿಕ್‌ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಯಾಸಿನ್ ಮಲಿಕ್ ಮೇ 10ರಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (UAPA) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (IPC) 120-B ಮತ್ತು 124-A ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಸಿನ್ ಮಲಿಕ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾಸಿನ್ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಲಿಕ್ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮಲಿಕ್ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಯಲದ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ (CRPC) ಸೆಕ್ಷನ್ 375 ಆರೋಪಿಯು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ ಮಲಿಕ್ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸಿಆರ್‌ಪಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 405 ಪ್ರಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಥವಾ ಅವನು, ಸೆಕ್ಷನ್ 388ರ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕು.

ಅದರ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಪು, ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಲಿಕ್‌ಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಯೆಂದರೆ ಮರಣದಂಡನೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 121ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣವು ಅಪರೂಪದ ಅಥವಾ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧಗಳ ಆಯೋಗದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್‌ಐಎ (NIA) ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

Yasin Malik is most likely to appeal against the order. But the question is will his appeal be entertained. The law states that Malik can appeal against his sentence, but not against the conviction.