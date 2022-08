ಹೊಸ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವೈನ್: ಸೆ.1ರಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಮದ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?

New Delhi

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 12: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ದೆಹಲಿಯು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹಳೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಹೊಸ ಮದ್ಯದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿನ ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಳೆಯ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ 9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹೊಸ ನೀತಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಇದು ಕುಡಿತದ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒನ್-ಪ್ಲಸ್-ಒನ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.

ಆದರೀಗ ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಳೆಯ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ತಿರುಚಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

ಹಳೆಯ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ:

-ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಟಿಟಿಡಿಸಿ, ಡಿಎಸ್‌ಐಐಡಿಸಿ, ಡಿಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿಯ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಒಟ್ಟು 500 ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

-ನಿಗಮಗಳು ನಡೆಸಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 700ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ.

-ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಮಾರಾಟಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಡೆಸುವ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

-ಹಳೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಆಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

-ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ವೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

-ದೆಹಲಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕುಡಿತದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ದೇಸಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಎರಡೂ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ವೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

-ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ (ಇಐಬಿ) ಜೊತೆಗೆ, ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

-ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಕಲಿ ಮದ್ಯ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಮದ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಭಯಭೀತ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

From September 1, Delhi will return to the old excise regime for six months. In the wake of huge controversy over its new liquor law, the AAP government in the national capital has decided to bring back the old excise policy.