ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು 2 ವಾರಗಳಾದರೂ, ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ?

New Delhi

oi-Puttappa Koli

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 14: ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಗಳು ಮೇ 1 ರಂದೇ ಭಾರತದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 14 ದಿನಗಳಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ -19 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ 1,50,000 ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ವಿ ಲಸಿಕೆಗಳ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ಲಸಿಕೆಯ 100 ಮಾದರಿಗಳ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಸೌಲಿ ಮೂಲದ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ (ಸಿಡಿಎಲ್) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 14 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

English summary

Russian Sputnik V vaccines have arrived in Hyderabad on May 1. but the vaccine has not been available for use.