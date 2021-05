ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌, ವೈಟ್‌ ಬಳಿಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್‌- ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 24: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ನಡುವೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌, ವೈಟ್‌ ಫಂಗಸ್‌ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ನಡುವೆ ಈಗ ದೆಹಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್‌ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಹಳದಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ಇತರ ಎರಡು ಫಂಗಸ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಫಂಗಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ವೈಟ್‌ ಫಂಗಸ್‌ ಕೂಡಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಈ ವೈಟ್‌ ಫಂಗಸ್‌, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಫಂಗಸ್‌ನಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ, ಭಯಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೀಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಹಳದಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌, ವೈಟ್‌ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್‌ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವೈದ್ಯರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು, ಹಳದಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

