ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 09: ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಎನ್‌ವಿ ರಮಣ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತರಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿತ್ವದ ಕೊರತೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ ಅಥವಾ ವಶದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಈ ಆರಂಭದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ನಲ್ಸಾ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ನಾಗರಿಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದುರ್ಬಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಮಣ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಘನತೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯವಾದುದು. ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NALSA ) ಪಾಟ್ರನ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಜೆಐ, ಪೋಲಿಸರ ಮಿತಿಮೀರಿದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಲು, ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಸೇವೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ/ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇವೇಳೆ ಎನ್​ಎಎಲ್ಎಸ್​​ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನೂನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಬಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ, 1987 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ NALSA ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು.

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ "ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಿಷನ್" ಎಂದು ಕರೆದ ಸಿಜೆಐ, ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಮಾಜವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರ ನಡುವೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ನಲ್ಸಾ, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಸ್ಟಡಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಲಿಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದವರು ಕೂಡ ಥರ್ಡ್‌ ಡಿಗ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್‍ಮೆಂಟ್​​ನಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸದಿರಲಿ. ಕಾನೂನು ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣುವ. ಸಮಾನತೆಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ಯೋಜನೆಯು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

