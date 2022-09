ಸುಪ್ರೀಂನಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್‌ ನಿಷೇಧ ತೀರ್ಪು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 20: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯದ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ವರೂಪದ ದೇಶಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಯಾವ ದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಮೆಹ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇರಾನ್ ಎಂದರು. ಮುಂದುವರೆದು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಕುರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಆದರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನುಮತಿಸುವ ಅಥವಾ ಆದರ್ಶ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದಿದೆ.

ಹಿಜಾಬ್ ಪ್ರಕರಣ: ಕುರಾನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾದಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (ಜಿಒ) ಧರ್ಮ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದೇಶವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಿಂಗ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಮುದಾಯವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಪಿಎಫ್‌ಐ) ಪಾತ್ರವಿದೆ. 2004 ರಿಂದ ಯಾರೂ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಪಿಎಫ್‌ಐ) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದರು.

ಎಸ್‌ಜಿ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಇದು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಎಸ್‌ಜಿ ಮೆಹ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

English summary

Hijab is not a mandatory part for students. The Karnataka government on Tuesday told the Supreme Court that women in Islamic countries are protesting against it as constitutional, defending the Karnataka High Court's order banning religious dress in educational institutions.