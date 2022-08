ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಶ: ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ ಆಗಸ್ಟ 5: ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು "ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪುರಾವೆ" ಎಂದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಳವಳವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪೀಠವೂ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.h

"ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಜನರು ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ಕಿಶನ್ ಕೌಲ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಂ.ಸುಂದ್ರೇಶ್ ಅವರ ಪೀಠವು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಂದ್ರವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಪರಾಧಿಗಳು "ತಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

The Supreme Court on August 5 highlighted the concern expressed by the academia about the seizure of mobile phones and computers of the academia as "electronic evidence" by investigating agencies during raids, saying they have a right to protect their work and research embedded in these personal digital devices.