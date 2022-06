ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಬೇಕಾ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ತಾ ಕೈಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 19: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗಳಿಗೆ ನವಯುವಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರಕಾರ ಹಠಮಾರಿತನ ಧೋರಣೆ ತಾಳದೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ 17.5ರಿಂದ 21 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಾನದ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರನ್ನು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಸೇವಾವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಂದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸೈನಿಕರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 32 ಇದೆ. ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 26ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಯುವಕರನ್ನು ಸೇನೆಯ ಫ್ರಂಟ್‌ಲೈನ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Congress leader Sachin Pilot has questioned Agnipath Scheme that intends to save pension money given to retired militarymen. Instead of bringing Agnipath, Govt should have dropped Central Vista project and not have bought Boeing aircraft for PM Modi.