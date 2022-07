‘ಕಾಳಿ’ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಸಂಸದ ರವಿ ಕಿಶನ್

New Delhi

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಜುಲೈ 07: ಕಾಳಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಲೀನಾ ಮಣಿಮೇಕಲೈ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಲೀನಾ ಅವರ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ನಟ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ರವಿ ಕಿಶನ್ 'ಮಾ ಕಲಿ' ಚಿತ್ರದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲೀನಾ ಅವರ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ನಟ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ರವಿ ಕಿಶನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಿಂತನೆ ಎಂದು ಕರೆದ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಅಳಿಯ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನ?? | *World | OneIndia Kannada

English summary

Another post has gone viral today with strong opposition to the poster of the documentary where Kali smokes cigarettes. BJP MP Ravi Kishan is angry about this.