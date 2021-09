NDTV ಷೇರು ಜಿಗಿತ, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

New Delhi

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21: ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್(NDTV) ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ, ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿವೆ. ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಷೇರು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಸ್ಇಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, "ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಅನ್ಯಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ, ಯಾವುದೇ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಾ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥಾಪಕ-ಪ್ರವರ್ತಕರು, ರಾಧಿಕಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ್ ರಾಯ್, ಇಬ್ಬರೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಶೇ 61.45 ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ರಾಯ್ ದಂಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ''ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಷೇರುಗಳು ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ,'' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

"ಆಧಾರರಹಿತ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು ಆಧಾರ ರಹಿತ ಊಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಹೇಳಿದೆ.

Buzz in Delhi : Adani Group going to buy an old TV Channel which always attacked him&signing will be in London-some say Rs.1600 cr total deal value. But the guy currently heading will only get around Rs.100 cr & saved from cases & major shareholder will take Rs.750cr

Cc : @BDUTT https://t.co/DdQEp9fvms