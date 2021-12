ದೇಶದಲ್ಲಿ 25 ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ: ಎಲ್ಲವೂ ಸೌಮ್ಯ ಎಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ

New Delhi

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿ.10: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಸುಮಾರು 25 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, "ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೂಪಾಂತರಿ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Omicron ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ICMR) ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 25 ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. "ಪಾರ್ಟಿ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ, ಕೋವಿಡ್-ನಿಯಮ್ ಕೋ ಫಾಲೋ ಕರ ಜಾಯೆ (ಜನರು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೋವಿಡ್-ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು)" ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು WHO ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಸಡಿಲತೆಯು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು, ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 10, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಒಮಿಕ್ರಾನ್ (Omicron) ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಕೊವಿಡ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆತಂಕ ಹರಡದಿರಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಶೇ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಲರಾಮ್ ಭಾರ್ಗವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಈಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ (ಆರೋಗ್ಯ) ಸದಸ್ಯ ಡಾ ವಿ.ಕೆ ಪೌಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | WHO is warning against the decline in mask usage. Global scene of Omicron is disturbing...

We are now operating at a risky and unacceptable level. We have to remember that both vaccines and masks are important...: Dr VK Paul, Member-Health, NITI Aayog pic.twitter.com/kLtPb5Aa1F