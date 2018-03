ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 17: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯ ಹೆಸರನ್ನು @OfficeOfRG ಯಿಂದ @RahulGandhi ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

For those of you who missed it, my Twitter handle has changed from 9 am this morning to @RahulGandhi



The @OfficeOfRG account has been discontinued.



I look forward to your feedback and comments and to continuing my dialogue with you via Twitter and other platforms.