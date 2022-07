ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ 3ನೇ ದಿನವೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

New Delhi

oi-Sunitha B

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 20: ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಗದ್ದಲ ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಯಿತು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಹೇರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಉಭಯ ಸದನಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡ ಲೋಕಸಭೆಯು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಹೇರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಂದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಿಧುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜವಾಬ್ ದೋ, ಜವಾಬ್ ದೋ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕೆಳಮನೆಯನ್ನು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

English summary

The third day of the monsoon session of parliament was marked by disruptions and sloganeering. Both the houses were adjourned for the day on Wednesday amid vociferous protests by Opposition members over price rise and the imposition of the Goods and Services Tax (GST) on some daily-use items.