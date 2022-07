ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ: ಗದ್ದಲದ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಸೂದೆ 2022 ಅಂಗೀಕಾರ

New Delhi

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 22: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಐದನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾದವು. ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಅಧಿವೇಶನದ 5ನೇ ದಿನವೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು. ಗಲಭೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯೊಂದು ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನ್ವಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಬಿಲ್, 2022 ಅನ್ನು ಲೋಕಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ಕೂಡಲೇ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರಲು ಸದನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅನ್ವಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮಸೂದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Proceedings on fifth day of the Monsoon Session Lok Sabha passes Indian Antarctic Bill, 2022 Lok Sabha on Friday. yet again marred by Opposition protests over price rise, GST on daily essentials and inflation leading to adjournment of both the Houses within minutes of start.