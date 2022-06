Breaking News: ಜಸ್ಟೀಸ್ ಎಂಆರ್ ಶಾಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ

New Delhi

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 16: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಂಆರ್ ಶಾರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಎಂಆರ್ ಶಾರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಏರ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಜಡ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಏಮ್ಸ್ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರ ಗೌರವ್ ಭಾಟಿಯಾ, "ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂಆರ್ ಶಾ ಅವರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು, ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವೇಗದ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Supreme Court judge MR Shah has suffered a heart attack on Thursday. Justice Shah is being rushed to the national capital in an air ambulance from Himachal Pradesh, according to reports. Shah's situation is extremely critical.