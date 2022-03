ದಿನದಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಎಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಪಾಯವೇ?

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 11: ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯವು ಆಪ್ ಪಕ್ಷವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಪಾಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎಎಪಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಜನಾದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ಮತಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ಜಾಗವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಆಪ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು,'' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಎಪಿಯ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಾನಗಳು, ಬಿಜೆಪಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಕ್ಷ ಆಗಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

"ಎಎಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ವಿ ನಾಯಕನ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಸಹ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ವರ್ಗಗಳ ಮತದಾರರು ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ,'' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಎಪಿಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಅವರು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಪ್ (ಎಎಪಿ) ಪಕ್ಷವು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾಯಕರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೆರೆಯ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ,'' ಎಂದು ಆಪ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

"ಎಎಪಿ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಎಪಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಅನಿಲ್ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸದ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 41 ಮತ್ತು 39 ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಕೇವಲ 20 ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ನೀವು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅಥವಾ ಐ.ಕೆ. ಗುಜ್ರಾಲ್ ರೀತಿ ಆಗಿರಬಹುದು," ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಜೈನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾರೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ಮತಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮತಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

