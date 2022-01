ದೆಹಲಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ M.Phil ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಥಗಿತ: ಕಾರಣವೇನು?

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 29: ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಮುಂಬರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ M.Phil ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ-2020 ರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯಿಂದ M.Phil ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು 2022-23 ರಿಂದ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, M.Phil ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಎಂ.ಫಿಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಿಎಚ್‌ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಜೆಎನ್‌ಯು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಯೇಶಾ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಅವರು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಎಂಫಿಲ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಲಿಂಗ ಆಯಾಮವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2012-2013 ರಿಂದ ಎಂ.ಫಿಲ್, ದಾಖಲಾತಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಹುಪಾಲು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯ ಮಿಥುರಾಜ್ ಧುಸಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಲವಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಕೋರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ, ಒಂದು ವರ್ಗದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗವು ಪದವಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲ ವಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"M.Phil ಸಂಶೋಧನಾ ಪದವಿಯು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯಾಗಿದೆ. NEP-2020 M.Phil ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, 2020 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP), 2020 ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ M.Phil ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 2022-23 ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

