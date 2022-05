ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಒಳ್ಳೆಯದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳಿಲ್ಲ: ಸಿಬಲ್‌

New Delhi

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 25: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ತೀವ್ರ ಟೀಕಾಕಾರರಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನೊಳಗಿನ G 23 ಎಂಬ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಕಳಪೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ದೂಷಿಸಿದರು. ಸಿಬಲ್ ಅವರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ; ಎಸ್‌ಪಿ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಪಿಲ್‌ ಸಿಬಲ್‌ ನಾಮಪತ್ರ

G 23ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯ ಮುಗಿಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯಿತು. ಸಂದರ್ಶನದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ ಮುಂದಿದೆ...

English summary

Former Union Minister Kapil Sibal, who is a fierce critic of the Congress, on Wednesday announced he had quit the party as he was nominated as an independent candidate for the Rajya Sabha with the support of the Samajwadi Party (SP).