ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ನಂತರ CNG ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 06: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಸತತ ಏರಿಕೆ ನಂತರ, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಐಜಿಎಲ್) ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ (ಸಿಎನ್‌ಜಿ) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2.50 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ CNG ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 66.61 ರೂ. ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 69.18 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 74.94 ರೂ. ಇದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಏಳು ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಕೆಜಿಗೆ 6.6 ರೂ., ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10 ರೂ. ಕೊನೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಂದು ಕೆಜಿಗೆ 2.50 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 80 ಪೈಸೆಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 80 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 10 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. IGL ದೇಶೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ LNG ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ LNG ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇದು IGL ಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಳ್ಳಿದೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

CNG ರೀಟೈಲ್ ದರ ಪಟ್ಟಿ:

ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ದರ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 6.6 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2.5 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.

