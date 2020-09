ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಪೆಮಾ ಖಂಡುರಿಗೆ ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು

New Delhi

oi-Rajashekhar Myageri

ಇಟಾನಗರ್, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್.15: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೆಮಾ ಖಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು RT-PCR ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾದರೂ, ಅನ್ಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಪೆಮಾ ಖಂಡು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೆಮಾ ಖಂಡು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

I had undergone Covid test RT-PCR and have tested positive for Covid19.



I am asymptomatic and feeling healthy. However as per SOP and safety of others, I am self isolating myself and request everyone who came in contact with me to adhere to the SOP.