ಎಎಪಿ ಪಂಜಾಬ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದೆಹಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ನವದೆಹಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3: 'ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಜಯಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಜೆಂಡಾ ಆಜ್ ತಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರ: ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ?

ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ದೆಹಲಿ-ಅಯೋಧ್ಯೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ರೈಲಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ 1,000 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ರಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನಾನು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂತೋಷ ಕಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರ: ಕಳೆದ ಬಾರಿ, ಪಂಜಾಬ್‌ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನೀವು ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ.

ಆದರೂ ಪಂಜಾಬ್ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮದೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಮತ್ತು ಉಳಿದವರು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣವಿದ್ದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ?

ನಾವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿಯೇ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿ.

ಪ್ರ: ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದರು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇದು ನಷ್ಟವೇ?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೋಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಈಗ ಚನ್ನಿ ಸಾಬ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ನಾಯಕರು ಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಜನರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಎಪಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡೋಣ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಜ್ಯವು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಉಚಿತ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸರಕಾರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಶೀಲಾ ಜಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ನಾನು ಸಿದ್ದು ಜೀ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೊರೆಯಿರಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರ: ಸಿಧು ಆಪ್‌ಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?

ಯಾರೂ ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಿತ್ರರೂ ಇಲ್ಲ, ಶತ್ರುಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸಿಧುಗಾಗಿ ತೆರೆದಿವೆಯೇ?

ನೀವು ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಪಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ?

ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ದೆಹಲಿಯ ಮಗ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ದೆಹಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ತಪ್ಪೇನು? ಅವರಿಗೂ 1,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಬಾರದು? ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕೆ?

ಖಂಡಿತಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ.

ಪ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

English summary

At Agenda Aaj Tak in New Delhi on Friday, Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal said his party is winning the Punjab Assembly election, but he won’t leave the national capital.