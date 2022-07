ಮುಗ್ಧ ಚಾರ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್: ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂನಿಂದಲೂ ಆಫರ್

Mysuru

oi-Madvi M

ಮೈಸೂರು, ಜು.2: ತನ್ನ ಮುಗ್ಧ ಅಭಿನಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ '777 ಚಾರ್ಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಶ್ವಾನದ ಊರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ತರಬೇತಿದಾರ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನವರೇ. ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಚಾರ್ಲಿಗೆ ನೆರೆರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ!

'ಚಾರ್ಲಿ' ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶ್ವಾನದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುತ್ತವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಚಾರ್ಲಿ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಚಾರ್ಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದವರು ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿಯ ಪ್ರಮೋದ್. ಇವರು ಡಿಕೆ9 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 22 ಶ್ವಾನಗಳಿವೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಎರಡು ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ವಾನವನ್ನು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಮೋದ್.

charlie the name was famous in state due to his innocent performance. the cultural city of mysuru is the hometown of the dog from the movie '777 Charlie', Not only that, its trainer is also from mysuru. charlie, who is currently the center of attraction of the entire Kannadigas, has created a high demand for acting in movies from neighboring states!