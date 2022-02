ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಯಾರು, ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?

Mumbai

oi-Sunitha B

ಮುಂಬೈ ಫೆಬ್ರವರಿ 23: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ವಕ್ತಾರ ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಇಡಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಡಿ ತಂಡ ಮಲಿಕ್‌ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಸಿ ಏರಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮಲಿಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇಡಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಆದೇಶದ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ: ಎನ್‌ಸಿಪಿ ನಾಯಕ ನವಾಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್‌

Nawab Malik, Minority Welfare Minister and Nationalist Congress Party (NCP) spokesperson in Maharashtra government has been arrested by the ED.Who is Nawab Malik whose arrest heats up the politics of Maharashtra, owner of how much property?